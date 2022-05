Aktualisiert am 15.05.2022 - 09:27 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2022 - 09:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

WÀhrend die Corona-Pandemie die Welt in Atem hielt, vermeldete Nordkorea keine einzige Infektion. Das Blatt hat sich nun gewendet: Dem Land mit einem der schlechtesten Gesundheitssysteme weltweit droht womöglich eine Krise.

In Nordkorea wĂ€chst offenbar die Sorge wegen der zunehmenden Zahl an Corona-FĂ€llen. Das Land meldete am Sonntag 15 weitere TodesfĂ€lle wegen "Fiebers". Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA stieg die Zahl der TodesfĂ€lle auf insgesamt 42 – bei 820.620 KrankheitsfĂ€llen und mindestens 324.550 mit medizinischer Behandlung.