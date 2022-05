Neu Delhi (dpa) - Dramatische Szenen in Indiens Hauptstadt Neu Delhi: 27 Menschen sind bei einem Großbrand in einem GeschĂ€ftsgebĂ€ude ums Leben gekommen. Zwölf weitere wurden am Freitag bei dem Feuer in dem vierstöckigen Haus im westlichen Stadtteil Mundka verletzt, wie Delhis Feuerwehrchef Atul Garg vor Reportern erklĂ€rte.