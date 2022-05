Busunglück in Mexiko – mindestens 14 Tote

Im Westen Mexikos sind mindestens 14 Menschen in einem Reisebus tödlich verunglückt. Ursache des Unfalls war offenbar eine Störung im Bremssystem.

Bei einem schweren Busunfall im Westen Mexikos sind mindestens 14 Menschen gestorben und 19 verletzt worden. Das Unfallfahrzeug war offenbar wegen einer Störung im Bremssystem "frontal gegen eine Mauer am Straßenrand geprallt", wie die Behörden des Bundesstaates Jalisco am Mittwoch erklärten. An Bord befanden sich demnach Arbeiter eines örtlichen Himbeerproduzenten.