Auch in Niedersachsen laufen erste Ma├čnahmen gegen die Raupen. In den vergangenen Jahren sei eine Ausbreitung gen Norden und in die Mitte des Bundeslandes zu beobachten gewesen, sagte Thomas Brand von der Landwirtschaftskammer in Oldenburg. Im Landkreis L├╝neburg will der Stra├čenbaubetrieb erstmals ein biologisches Mittel auf Basis von Nematoden einsetzen. Die Fadenw├╝rmer sollen nach Sonnenuntergang mit einem Gebl├Ąse auf die Eichen gespr├╝ht werden. "Die Nematoden entwickeln sich im K├Ârper der Raupen und t├Âten diese dadurch ab", teilte der Kreis mit.

Weniger Eichen eine L├Âsung

Ebenfalls mit dem Verspr├╝hen eines biologischen Mittels - enthalten ist ein Bakterium - sollen in Brandenburg vor allem die Stra├čenb├Ąume an Bundes- und Landesstra├čen vor den Raupen gesch├╝tzt werden. In Weiden in der Oberpfalz setzt man auf das Absammeln der Tiere und das Zerst├Âren der Nester durch Hei├čwasser und -schaum, wie eine Stadtsprecherin erkl├Ąrte. Mittelfristig werde es wohl eine andere L├Âsung geben: Die Pflanzung von Eichen im ├Âffentlichen Raum werde zur├╝ckgehen.

Da der Eichenprozessionsspinner bevorzugt einzeln stehende und gut besonnte Eichen besiedelt, kommt er h├Ąufig gerade an Stadt- und Parkb├Ąumen, Stra├čenalleen, in G├Ąrten und Anlagen sowie an Waldr├Ąndern vor - also dort, wo besonders oft Menschen unterwegs sind.

F├╝r Berlin zum Beispiel zeigt eine Statistik des Pflanzenschutzamts, dass die Zahl der Meldungen von Eigent├╝mern, Betrieben und Bezirken zu Standorten mit befallenen Eichen im Stadtgebiet seit 2013 deutlich zugenommen hat. Auch in diesem Jahr gingen bereits erste Meldungen zu Nestern ein.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist ein graubrauner Nachtfalter, dessen auff├Ąllig behaarte Raupen sich von den Bl├Ąttern und Knospen verschiedener Eichenarten ern├Ąhren. Die gro├čen Nester der im Fr├╝hjahr schl├╝pfenden Tiere lassen sich in befallenen B├Ąumen oft gut erkennen. Allerdings besteht Verwechslungsgefahr: Komplett eingesponnene B├╝sche und B├Ąume gehen meist auf harmlose Gespinstmotten zur├╝ck.

Von befallenen Eichen fernhalten

In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu Massenvermehrungen von T. processionea in einzelnen Regionen Deutschlands. Problematisch kann das sein, weil die Brennhaare das Nesselgift Thaumetopoein enthalten, das bei Menschen und Tieren entz├╝ndliche Reaktionen, aber auch Symptome wie Benommenheit verursachen kann. Von befallenen Eichen sollte man sich deshalb fernhalten und Nester keinesfalls selbst entfernen.