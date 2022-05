Mehr als 40 Menschen sind in Paderborn verletzt worden, darunter 13 schwer. Eine Frau schwebte nach einer Notoperation in Bielefeld am Samstag nach Beh├Ârdenangaben noch in Lebensgefahr. Die 300 Meter breite und rund f├╝nf Kilometer lange Schneise der Verw├╝stung quer durch die Gro├čstadt ist noch sichtbar, obwohl am Samstag allerorten aufger├Ąumt, geh├Ąmmert und repariert wird.