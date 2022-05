Loading... Embed

Aidshilfe fordert Umdenken

Ihnen steht Karl Lauterbach gegenĂŒber, der Fachpolitiker, der Epidemiologe. Der Mann, der sich mit schonungslosen Warnungen in einer anderen Viruskrise seine Beliebtheit und sein Ministeramt erstritten hat. Kann das funktionieren? AufzuklĂ€ren ohne zu diskriminieren, eine Warnung ohne Stigma?

Fragt man Holger Wicht, der die Deutsche Aidshilfe seit mehr als zehn Jahren in den Medien vertritt, klingt die Bewertung von Lauterbachs Kommunikation zu den Affenpocken nach einer satten Drei in Schulnoten: ganz in Ordnung, mit viel Potenzial nach oben.

"Herr Lauterbach gibt sich erkennbar MĂŒhe, nicht zu stigmatisieren", sagt Wicht. Im Kern sende Lauterbach die richtige Botschaft: Es gelte jetzt, die derzeit am stĂ€rksten betroffene Gruppe zu erreichen und durch AufklĂ€rung zu schĂŒtzen. Aber Wicht ist auch sicher: Die Wortwahl sollte sich Ă€ndern.

Problematische Formulierung im RKI-Papier

Protest weckte die Kommunikation des Robert Koch-Instituts (RKI) wie von Karl Lauterbach schon in den ersten Tagen. Das RKI veröffentlichte bereits am 19. Mai ein Papier, in dem sich die Behörde neben Ärzten auch direkt an potenziell Betroffene wendet: MĂ€nner, die Sex mit MĂ€nnern haben, so empfahl die Behörde, sollten "unverzĂŒglich eine medizinische Versorgung aufsuchen", wenn sie ungewöhnliche HautverĂ€nderungen an sich feststellten.

Davon, dass Affenpocken auch Heterosexuelle und andere Gruppen befallen? Dass auch sie Vorsicht walten, bei AuffÀlligkeiten einen Arzt aufsuchen sollten? ZunÀchst kein Wort.

Am Montag dann gab Karl Lauterbach ein Statement in Genf, indem er nicht nur von einer "Risikogruppe", sondern gleich einer ganzen "Risikogemeinde" sprach. Und besonders vor der Gefahr von anonymem Sex unter schwulen MĂ€nnern warnte.

"Wörter wie 'Risikogruppen' sollten unbedingt vermieden werden"

Diese Kommunikation zog sogar Kritik aus der Ampelregierung nach sich. Sven Lehmann, Beauftragter der Bundesregierung fĂŒr die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, twitterte: Die unvollstĂ€ndige Information, wie sie etwa das RKI pflege, sei ein Problem. Sie bediene erstens homofeindliche Muster, zweitens fĂŒhlten sich Menschen nicht angesprochen, die ebenfalls gefĂ€hrdet seien.