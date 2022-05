Der Wagen des gesuchten 45-JÀhrigen sei am Freitagabend am Bahnhof im benachbarten Lengerich sichergestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Zeugin habe das graue Auto nach dem Fahndungsaufruf der Ermittler erkannt und die Beamten verstÀndigt.

"Es besteht die Möglichkeit, dass der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat mit diesem Auto zum Bahnhof nach Lengerich gefahren ist", erklÀrten die Ermittler. Die Polizei suchte weitere Zeugen, die den 45-jÀhrigen Syrer am Bahnhof oder in einem Zug gesehen haben könnten.

Der 55-JĂ€hrige war am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Lienen erstochen worden. Die Polizei sucht den TatverdĂ€chtigen mit Haftbefehl wegen Totschlags. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden MĂ€nner vor der Tat in Streit geraten sein. "Im weiteren Verlauf soll der 45-JĂ€hrige mehrfach mit einem Messer auf den 55-JĂ€hrigen eingestochen haben", hieß es. Bereits in der Vergangenheit sei es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden MĂ€nnern gekommen.