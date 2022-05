Aktualisiert am 28.05.2022 - 18:14 Uhr

Es war ein ungew├Âhnliches Bild: Zahlreiche 200-Euro-Scheine fielen am Montag aus einem Hochhaus in Mainz. Nun hat die Polizei die verantwortliche Person daf├╝r ausgemacht.

Die Polizei hat den Verantwortlichen f├╝r den "Geldregen" ├╝ber dem Mainzer Lerchenberg ausfindig gemacht. Am Montag waren Geldscheine im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro aus einem Hochhaus geflattert. Offenbar hatte die verantwortliche Person die Geldscheine zuvor legal erworben, wie die Polizei mitteilte.

Polizei dankt ehrlichen Findern

Die Polizei bedankte sich in einer Pressemitteilung bei den bisherigen Findern der Geldscheine und forderte die Menschen auf, die Banknoten bei der Polizei abzugeben, sollte noch etwas aufgefunden werden. Wer die Geldscheine behalte, mache sich wegen "Fundunterschlagung" strafbar.

Dabei handelt es sich nach Angaben des Polizeisprechers um 200-Euro-Scheine. Von den deutlich ├╝ber 50.000 Euro, die es am Montag von dem Geb├Ąude regnete, fehle noch ein Teil. Die bereits gefundenen Banknoten werden laut Sprecher wieder an die verantwortliche Person ├╝bergeben.

Mehrere Anwohner aus einem Hochhauskomplex hatten am Montagmittag das "au├čergew├Âhnliche Unwetter" der Polizei gemeldet. Am Dienstagabend sei die Suche nach den Scheinen, bei der auch ein Sp├╝rhund zum Einsatz kam, eingestellt worden, hie├č es. Wind habe das Geld zum Teil weggeweht, was das Finden erschwert habe.