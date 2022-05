Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:27 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rund 75 500 Menschen an Folgen des Rauchens gestorben

Wiesbaden (dpa) - Rund 75 500 Menschen sind in Deutschland im Jahr 2020 an den Folgen des Rauchens gestorben.

Die mit Abstand hÀufigste Todesursache dabei waren Krebserkrankungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anlÀsslich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai mitteilte.