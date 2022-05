Der Sturm war demnach mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern in nord├Âstlicher Richtung unterwegs. Es handele sich um den st├Ąrksten Hurrikan seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949, der im Mai an der mexikanischen Pazifikk├╝ste auf Land traf.

Es wurden den Angaben zufolge extrem gef├Ąhrliche ├ťberschwemmungen erwartet. Starker Regenfall k├Ânne in den Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen ausl├Âsen, hie├č es weiter. F├╝r den S├╝den und Osten Oaxacas hatte die nationale Zivilschutzbeh├Ârde CNPC die h├Âchste Warnstufe ausgerufen. Der Gouverneur des s├╝dmexikanischen Bundesstaates, Alejandro Murat, hatte in einer Videobotschaft auf Twitter die Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Hurrikansaison dauert im Pazifik vom 15. Mai bis zum 30. November und im Atlantik vom 1. Juni bis zum 30. November. Die US-Umweltbeh├Ârde NOAA, zu der das NHC geh├Ârt, sagte f├╝r den Atlantik die siebte ├╝berdurchschnittlich aktive Saison in Folge in diesem Jahr voraus. Zu den Gr├╝nden geh├Âren demnach die Auswirkungen des Wetterph├Ąnomens La Ni├▒a und hohe Temperaturen an der Wasseroberfl├Ąche. Im Pazifik sei jedoch unterdurchschnittliche Aktivit├Ąt am wahrscheinlichsten. Der Klimawandel f├╝hrt laut Experten wahrscheinlich dazu, dass tropische Wirbelst├╝rme intensiver werden.