Die flache Umgebung der Shark Bay mit ihren sandigen Sedimenten sei ideal fĂŒr das klonale Wachstum von Seegraswiesen. Wie die Pflanze es geschafft habe, so lange zu ĂŒberleben und dabei noch so gut zu gedeihen, sei aber ein RĂ€tsel. Weitere Studien sollen nun klĂ€ren, warum der Klon mit wechselnden Umweltbedingungen so gut zurechtkommt. Sicher sei, "dass er eine WiderstandsfĂ€higkeit gegenĂŒber variablen und oft extremen Bedingungen entwickelt hat, die es ihm ermöglicht, jetzt und in Zukunft zu bestehen", heißt es in der Studie.