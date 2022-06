Acht Deutsche bleiben wegen Feuer auf Mallorca in U-Haft

Palma (dpa) - Acht der dreizehn deutschen Urlauber auf Mallorca, die einer Brandstiftung verd├Ąchtigt werden, m├╝ssen nach einem Bericht der "Mallorca Zeitung" in Untersuchungshaft bleiben.

Das habe ein Untersuchungsrichter am sp├Ąten Donnerstagabend angeordnet, nachdem er die Deutschen den Tag ├╝ber in Einzelgespr├Ąchen verh├Ârt habe. Den Beteuerungen der Urlauber, sie h├Ątten das Feuer nicht gelegt, schenkte der Richter offenbar wenig Glauben. Eine offizielle Mitteilung gab es zun├Ąchst nicht.

Bei dem Brand in der N├Ąhe des Ballermanns waren am 20. Mai zwei Gastst├Ątten und eine Wohnung besch├Ądigt worden. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Seither sa├čen die 13 jungen Deutschen in Untersuchungshaft.