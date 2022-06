Das Pfingstwochenende steht vor der T├╝r. Doch das Wetter bleibt wechselhaft: W├Ąhrend in einigen Regionen viel Sonne scheint, drohen mancherorts Schauer und Gewitter.

Ein langes Wochenende im Freien k├Ânnte in einigen Regionen Deutschlands buchst├Ąblich ins Wasser fallen. Zwar steigen die Temperaturen, doch in manchen Gegenden k├╝ndigen sich Unwetter an.