Aktualisiert am 04.06.2022 - 13:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Reisende berichteten am Samstag von teils v├Âllig ├╝berf├╝llten Z├╝gen, es sei auch zu Versp├Ątungen gekommen. Manche Bahnkunden h├Ątten keinen Sitzplatz gefunden, in Regionalz├╝gen h├Ątten Reisende mit Fahrr├Ądern mancherorts nicht einsteigen k├Ânnen, wie dpa-Reporter berichteten.

Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb bei der Bahn. In diesem Jahr kommt noch das 9-Euro-Ticket hinzu, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit dem ├Âffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren k├Ânnen. Das Pfingstwochenende gilt als erste Bew├Ąhrungsprobe f├╝r diese Rabattaktion. Die Bahn rechnete besonders auf touristischen Strecken mit gro├čem Andrang. Verkehrsunternehmen hatten angek├╝ndigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und ├╝berall m├Âglich sein werde.