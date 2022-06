Frauen dürfen Führungsposten im Vatikan einnehmen

Aktualisiert am 05.06.2022 - 12:37 Uhr

Aktualisiert am 05.06.2022 - 12:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Heute tritt im Vatikan die neue Kurienverfassung in Kraft, mit der Papst Franziskus den Beh├Ârdenapparat der katholischen Kirche neu ordnet. Beobachter sahen in der Verfassung mit dem lateinischen Titel "Praedicate Evangelium" (Verk├╝ndet das Evangelium) einen deutlichen Reformwillen des 85 Jahre alten Oberhauptes des katholischen Kirche.

Unter anderem k├Ânnen mit der neuen Verfassung Laien und damit auch Frauen Dikasterien ÔÇô so etwas wie Ministerien im Vatikan und damit die h├Âchsten Kurien├Ąmter ÔÇô leiten. Das war zuvor lediglich Kardin├Ąlen und Erzbisch├Âfen und damit ausschlie├člich M├Ąnnern vorbehalten.

"Gesunde Dezentralisierung"

Au├čerdem stellte Franziskus die Kurie mehr in den Dienst der Bisch├Âfe in der Welt. In dem rund 50 Seiten umfassenden Dokument mit 250 Paragrafen sprach er von einer "gesunden Dezentralisierung" und davon, den "Hirten" Kompetenz zu ├╝berlassen.