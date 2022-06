Notf├Ąlle Auto f├Ąhrt in Menschenmenge: Lehrerin tot, Sch├╝ler verletzt Von dpa Aktualisiert am 08.06.2022 - 17:01 Uhr Lesedauer: 3 Min. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr nahe der Ged├Ąchtniskirche und dem Ku'damm. (Quelle: Fabian Sommer/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Bei der Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Berlin ist eine Lehrerin aus dem nordhessischen Bad Arolsen get├Âtet worden. Unter den Verletzten befinden sich zahlreiche Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler einer zehnten Klasse, ein Lehrer wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt.

Die Sch├╝ler aus Hessen w├╝rden psychologisch betreut, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) in Berlin. Sie k├╝ndigte an, der Tatverd├Ąchtige werde in alle Richtungen ├╝berpr├╝ft. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen.

Auto des T├Ąters wird untersucht

Mehrere Stunden nach dem Vorfall mit einer Toten und mehreren lebensgef├Ąhrlich verletzten Menschen wurde am Nachmittag das Europacenter zum Teil ger├Ąumt. Grund sei die genauere Untersuchung des Autos des T├Ąters, das gegen├╝ber vom gro├čen Einkaufszentrum auf der anderen Seite der Tauentzienstra├če steht. Es gehe um eine reine Vorsichtsma├čnahme, falls sich in dem Wagen etwas Gef├Ąhrliches befinden sollte, so die Polizei.

Bei dem Vorfall am Vormittag erlitten nach Feuerwehrangaben sechs Menschen lebensgef├Ąhrliche Verletzungen. Hinzu k├Ąmen drei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte. Eine genaue Gesamtzahl der Opfer des Vorfalls am Ku'damm und der Tauentzienstra├če ist zun├Ąchst nicht bekannt. F├╝r den Abend (19.00 Uhr) wurde eine Gedenk-Andacht in der Ged├Ąchtnis-Kirche angek├╝ndigt, in deren N├Ąhe sich der Vorfall ereignete.

Fahrer wurde von Passanten festgehalten