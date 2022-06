Die Fr├╝hrente wird in Deutschland immer beliebter. Was g├Ąbe es Sch├Âneres als eine Sofortrente? Mit der Gl├╝cksspirale haben Sie f├╝r 20 Jahre keine Geldsorgen mehr. Die Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Gewinnzahlen der Gl├╝cksspirale am Samstag, 11.06.2022 (Ermittlung nach der Ziehung)

Gewinnquoten Gl├╝cksspirale (Ermittlung nach der Ziehung)

So funktioniert die Rentenlotterie der Gl├╝cksspirale

Die Teilnahme an der Gl├╝cksspirale ist ab 18 Jahren m├Âglich. Spielscheine gibt es an vielen Lottoannahmestellen in der gesamten Bundesrepublik. Unabh├Ąngig von den ├ľffnungszeiten der Annahmestellen k├Ânnen Sie die Gl├╝cksspirale auch online spielen. Dort haben Sie au├čerdem den Vorteil, dass Ihr Gewinn direkt auf Ihr Spielkonto und danach auf Ihr Konto ├╝bertragen wird. Sie k├Ânnen ├╝brigens auch an der Verlosung der Gl├╝cksspirale teilnehmen, wenn Sie auf dem Spielschein von Lotto 6aus49 oder Eurojackpot ein Kreuz f├╝r diese Lotterie setzen.