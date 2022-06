Bei der BeschrĂ€nkung aller legalen Drogen auf Lizenz-Shops schwebt der Kammer eine "Abgabe durch Fachpersonal" vor, ausgebildet in SuchtprĂ€vention. Die Therapeuten beklagen, dass legale Drogen etwa in SupermĂ€rkten, Tankstellen, ĂŒber Automaten oder Internet fast ĂŒberall rund um die Uhr verfĂŒgbar seien. KĂŒnftig solle das Fachpersonal ĂŒber die Wirkungen informieren und das Alter prĂŒfen.

"Alkohol ist deutlich gefĂ€hrlicher als Cannabis", stellt die Bundespsychotherapeutenkammer fest. So trinke fast jede und jeder FĂŒnfte in Deutschland riskant viel davon. Alkohol könne tödlich sein. Cannabis gelte dagegen als moderat schĂ€dliche Droge.

Gleichzeitig treibt die gegenwĂ€rtige Inflation bereits die Preise nach oben, so gab es in den vergangenen Wochen mehrere Berichte ĂŒber steigende Bierpreise. Beim ersten Oktoberfest in MĂŒnchen nach der coronabedingten Zwangspause mĂŒssen Besucher demnach allein aus diesem Grund etwa in diesem Jahr fĂŒr die Maß Bier rund 15 Prozent mehr bezahlen.