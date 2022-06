Aktualisiert am 10.06.2022 - 07:02 Uhr

Aktualisiert am 10.06.2022 - 07:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Wochenende k├Ânnte in dieser Woche viele Deutsche zum Baden und Eisessen locken ÔÇô denn die Temperaturen steigen vielerorts. Doch w├Ąhrend es in einigen Regionen zu gro├čer Hitze kommen kann, steht f├╝r andere Teile des Landes Wind und Regen an. Wie das Wetter bei Ihnen wird, erfahren Sie im Video.