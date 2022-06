Die von den Anw├Ąlten Bott und Schultheiss vertretenen und zun├Ąchst in Deutschland zur├╝ckgebliebenen Elternteile waren ebenfalls involviert und waren ebenfalls noch in Paraguay, um dort ihre Kinder wieder in die Arme zu schlie├čen. Wann und wo die Beteiligten in Deutschland ankommen, war noch unklar und wird dem Vernehmen nach wohl auch nicht vorher kommuniziert.

Der Vater des einen M├Ądchens und die Mutter des anderen M├Ądchens sind in zweiter Ehe miteinander verheiratet und waren im November vergangenen Jahres mit den beiden Kindern ohne die Zustimmung ihrer jeweiligen Ex-Partner nach Paraguay ausgewandert. Gegen das Paar lag nach Angaben der paraguayischen Staatsanwaltschaft ein ├╝ber die internationale Polizeibeh├Ârde Interpol verbreiteter Haftbefehl vor. Sollten sie - wie angek├╝ndigt - ebenfalls nach Deutschland zur├╝ckkehren, droht ihnen ein Verfahren, das federf├╝hrend von der Staatsanwaltschaft Essen gef├╝hrt wird.

Ein halbes Jahr kein Kontakt

Schultheiss sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, er habe sich an einem nicht genannten Ort mit dem gesuchten Paar und den M├Ądchen getroffen. Nachdem es zuvor mehr als ein halbes Jahr keinen Kontakt und auch kein Lebenszeichen von den Fl├╝chtigen und den Kindern gegeben habe, h├Ątten die Gesuchten vergangenen Freitag verschl├╝sselt Kontakt ├╝ber einen Messengerdienst mit ihnen aufgenommen, hie├č es. "In vielen Gespr├Ąchen reifte die Erkenntnis, dass eine Beendigung der Flucht die einzige Option darstellt - insbesondere f├╝r das Kindeswohl", erkl├Ąrten die Anw├Ąlte weiter.

Zuletzt hatte es den Anw├Ąlten zufolge "fruchtbare Gespr├Ąche gegeben". Die Mutter des einen und der Vater des anderen M├Ądchens, die aus Essen und M├╝nchen kommen, h├Ątten mit ihren Kindern telefonieren k├Ânnen.

Die im Ruhrgebiet lebende Mutter des zehnj├Ąhrigen M├Ądchens hatte in einer emotionalen Pressekonferenz vor Ort um Hilfe bei der Suche nach ihrem verschwundenen Kind gebeten. "Ich bin eine verzweifelte Mutter", sagte sie in der paraguayischen Hauptstadt Asunci├│n. "Habt ein Herz f├╝r unsere M├Ądchen und helft uns bei der Suche."

Das fl├╝chtige Paar hatte bei seiner Abreise im November 2021 der suchenden Mutter zufolge einen Abschiedsbrief hinterlassen. Darin schrieben sie demnach, dass es in Deutschland keine Zukunft f├╝r die M├Ądchen mehr gebe, dass sie sie nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen.