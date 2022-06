Absturzursache unklar Vermisster Hubschrauber in Italien entdeckt – sieben Tote Von rtr , dpa 11.06.2022 - 16:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein italienischer Feuerwehrhubschrauber sucht die Absturzstelle eines Hubschraubers ab: Die vermisste Maschine wurde nun gefunden. (Quelle: Uncredited/Vigili del Fuoco/ap-bilder)

Zwei Tage suchten RettungskrĂ€fte nach einem verschollenen Hubschrauber. Nun haben sie ihn gefunden, alle Insassen sind tot. Die Ursache fĂŒr den Absturz ist unklar.

Beim Absturz eines Hubschraubers auf einem zivilen Flug in Italien sind nach Behördenangaben alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Die TrĂŒmmer des Helikopters, der am Donnerstag bei schlechtem Wetter ĂŒber bewaldetem Bergland in Norditalien verschwunden war, und die Toten seien gefunden worden, teilte die PĂ€fektur in Modena in der Region Emilia-Romagna mit.

Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um vier tĂŒrkische Staatsangehörige und zwei Libanesen, die auf einer GeschĂ€ftsreise waren, und um den italienischen Piloten. Nach Angaben der tĂŒrkischen Firmengruppe Eczacibasi zĂ€hlten die tĂŒrkischen GeschĂ€ftsleute zu ihren Mitarbeitern. Warum der Helikopter abstĂŒrzte, war zunĂ€chst unklar.

Zwei Tage lange Suche

RettungskrÀfte fanden den vermissten Hubschrauber am Samstag, nachdem sie ihn zwei Tage lang mit Drohnen und Hubschraubern gesucht hatten. Der Fundort liege am Berg Monte Cusna, schrieb die Bergrettung am Samstagnachmittag auf Twitter. "Wir hatten Koordinaten und sind zum Ort geflogen. Dort haben wir alles verbrannt vorgefunden", sagte ein Soldat der Luftwaffe in einem vom MilitÀr getwitterten Video.

Der Fundort sei in einem schwer zugĂ€nglichen Bereich in einem Tal. RettungskrĂ€fte mĂŒssten zu Fuß dort hin. Der Hubschrauber verschwand auf dem Weg von Lucca in der Toskana in die norditalienische Region Venetien am Donnerstag spurlos vom Radar.