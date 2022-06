Die italienischen Behörden suchen an der Grenze zwischen den Regionen Toskana und Emilia-Romagna weiter nach einem verschwundenen Hubschrauber. Auch in der zweiten Nacht sei die Suche im Apennin-Gebirge erfolglos verlaufen und werde fortgesetzt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die EinsatzkrÀfte von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung suchten mit Drohnen und Hubschrauber aus der Luft sowie Helfern am Boden nach dem am Donnerstag vom Radar verschwundenen Helikopter, der auf dem Weg nach Treviso in Venetien war.