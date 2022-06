Angeh├Ârige, Helfer und Politiker haben den Opfern des Zugunfalls in Garmisch gedacht. Erzbischof Kardinal Marx und Bischof Kopp fanden in dem Gottesdienst bewegende Worte.

Mit einem bewegenden Gottesdienst haben die katholische und die evangelische Kirche am Samstag an die Opfer des Zugungl├╝cks von Garmisch-Partenkirchen erinnert. Das Ungl├╝ck sei "brutal eingeschlagen" in das Leben der Menschen, es sei ein Einschnitt auch f├╝r den Ort, sagte der Erzbischof von M├╝nchen und Freising, Kardinal Reinhard Marx, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Partenkirchen. Der Gottesdienst sei Ausdruck der Trauer und Betroffenheit, "aber auch Ausdruck unserer Hoffnung".