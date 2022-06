Ein Pilot ist beim Absturz seines Ultraleichtflugzeugs in Sulz am Neckar in Baden-W├╝rttemberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam f├╝r den 56-J├Ąhrigen jede Hilfe zu sp├Ąt. Der Pilot starb demnach noch am Unfallort.