Aktualisiert am 14.06.2022 - 12:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Woche startete mit milden Temperaturen. Diese AbkĂŒhlung wird sich fortsetzen, und sich auch in Schauern und Gewittern zeigen. Doch die nĂ€chste Hitzewelle rollt schon auf uns zu, wie eine Wetteranimation zeigt.

Der kalendarische Sommeranfang steht in wenigen Tagen bevor. Doch die kommenden Tage bringen zunĂ€chst das GefĂŒhl von FrĂŒhjahr zurĂŒck: Durchwachsenes Wetter mit Wind und Gewittern wird in einigen Regionen des Landes erwartet. Aber damit ist der Sommer noch nicht gelaufen – schon in wenigen Tagen kehren die hohen Temperaturen zurĂŒck.