Es ist der Alptraum aller Eltern: In der bayerischen Stadt ist ein zweij├Ąhriger Junge in eine Stra├čenbahn gerannt. Das Kind ist laut Polizei allerdings mit dem Schrecken davongekommen.

Schrecksekunde in Augsburg: In der Gro├čstadt im S├╝dwesten Bayerns ist ein zweij├Ąhriges Kind in eine Stra├čenbahn gerannt. Wie ein Sprecher des Polizeipr├Ąsidiums Schwaben Nord t-online sagte, ereignete sich der Unfall am Montagmittag am Rathausplatz mit einem Fahrzeug, das in Richtung Moritzplatz fuhr.