Ein Vierj├Ąhriger ist in einer Gastst├Ątte in Augsburg mit dem Arm in eine Teigmaschine geraten und mit schwerem Bergungsger├Ąt aus seiner Notlage befreit worden. Einsatzkr├Ąfte versuchten zun├Ąchst, den eingeklemmten Unterarm mit Hebelwerkzeug zu befreien, wie die Feuerwehr mitteilte.