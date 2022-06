Pfingsteffekt verzerrt Zahlen

Die GesundheitsÀmter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 105.840 Corona-Neuinfektionen und 107 TodesfÀlle innerhalb eines Tages. Ein Vergleich mit den Werten der Vorwoche ist wegen sehr eingeschrÀnkter Meldungen am Pfingstmontag (6.6.) nicht sinnvoll. Dieser Effekt erklÀrt auch den sprunghaften Anstieg der Inzidenz. Trotzdem ist die starke VerÀnderung bemerkenswert: Mehr als 100.000 positive Tests wurden dem RKI zuletzt am 27. April gemeldet.