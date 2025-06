Friedrich Merz scheint als Kanzler bei vielen Deutschen gut anzukommen. Vier Wochen nach seinem Amtsantritt legt die Union in der Sonntagsumfrage der "Bild am Sonntag" im Auftrag des Meinungsinstituts Insa erneut zu: Demnach steigen CDU/CSU in der Wählergunst auf 27 Prozent – ein Plus von einem Punkt gegenüber der Vorwoche.