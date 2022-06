In Bayern ist ein 78-J├Ąhriger mit einem Gleitschirm abgest├╝rzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Kempten am Mittwoch mitteilte, wurde der abgest├╝rzte Gleitschirmflieger am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Bad Hindelang auf einer Wiese neben einer Bundesstra├če gefunden. Anschlie├čende Wiederbelebungsma├čnahmen verliefen demnach erfolglos.