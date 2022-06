Hier drohen Wärmerekorde und Hitzegewitter

Das Wochenende ist in vielen Teilen Deutschlands br├╝tend hei├č. Experten warnen vor m├Âglichen Gesundheitsgefahren. 37,1 Grad wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am sp├Ąten Nachmittag an den Stationen Wagh├Ąusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-W├╝rttemberg) sowie in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) gemessen. Damit war der 18. Juni der hei├česte Tag des Jahres.