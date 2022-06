Ungl├╝ck in Rheinland-Pfalz: Bei der Arbeit auf einem Feld ist ein 52-j├Ąhriger Mann gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

In ├ťdersdorf in der Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) ist ein Mann bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 52-J├Ąhrige mithilfe des Fahrzeugs und einer Rundballenpresse Heuballen auf einem Feld gepresst. Dabei kippte der Traktor aus noch ungekl├Ąrter Ursache an einem Hang um. Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlitt t├Âdliche Verletzungen.