Aktualisiert am 23.06.2022 - 11:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Ursache ist noch nicht gekl├Ąrt: In West Virginia ist ein Helikopter abgest├╝rzt, alle sechs Insassen starben. Der Pilot hatte wom├Âglich keine Flugerfahrung.

Ein Helikopter, der unter anderem in dem Hollywood-Blockbuster "Stirb langsam" im Einsatz war, ist abgest├╝rzt. Wie die "Daily Mail" berichtet, sind dabei alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Offenbar kam es bei einer Veranstaltung f├╝r historische Flugzeuge im US-Bundesstaat West Virginia zu dem Ungl├╝ck.

Wie es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch unklar. Das Wetter habe wohl keine Rolle gespielt, hie├č es. Der Einsatzleiter berichtete, dass das Flugzeug in Flammen stand, als Rettungskr├Ąfte eintrafen. Er sagte, er habe in den 35 Jahren, in denen er f├╝r das Logan County Emergency Management t├Ątig ist, "keinen Absturz dieses Ausma├čes" erlebt.