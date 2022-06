Allein im ersten Jahr Corona-Impfungen haben 20 Millionen Leben gerettet Von dpa Aktualisiert am 24.06.2022 - 08:40 Uhr Lesedauer: 2 Min. Impfung in Baden-W├╝rttemberg: Viele Menschenleben konnten durch die Corona-Vakzine gerettet werden. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa-bilder)

Vakzine retten Menschenleben: Forschern zufolge konnten im ersten Jahr 20 Millionen Todesf├Ąlle weltweit durch Corona-Impfungen verhindert werden.

Die Corona-Impfungen haben in ihrem ersten Jahr einer aktuellen Modellierung zufolge weltweit fast 20 Millionen Covid-19-Tote verhindert. Damit sei die Zahl der ohne Impfungen erwarteten Todesf├Ąlle mehr als halbiert worden, schreiben Forscher des Londoner Imperial College in einem in dieser Woche ver├Âffentlichten Beitrag im Fachmagazin "Lancet Infectious Diseases".

Die Wissenschaftler analysierten f├╝r das erste Jahr der Impfungen, das am 8. Dezember 2020 begann, die verabreichten Impfungen in 185 L├Ąndern und Regionen und setzten diese in Zusammenhang mit den jeweils verzeichneten Todesf├Ąllen. Wo diese nicht verl├Ąsslich gez├Ąhlt wurden, griffen sie auf Daten zur ├ťbersterblichkeit sowie Sch├Ątzungen zur├╝ck. Daher kommen sie insgesamt auf h├Âhere m├Âgliche Todeszahlen als die Weltgesundheitsorganisation. Zudem betrachteten sie nicht nur die vermiedenen Todesf├Ąlle durch direkte Impfungen, sondern rechneten auch ein, dass sich in der N├Ąhe von Geimpften weniger Menschen ansteckten.

Ungerechte Verteilung der Impfstoffe

Ohne Impfungen w├Ąren den mathematischen Modellierungen zufolge 31,4 Millionen Todesf├Ąlle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erwarten gewesen. 19,8 Millionen davon seien durch die Impfungen vermieden worden ÔÇô 12,2 Millionen davon in L├Ąndern mit hohem oder mittlerem Einkommen. Daran zeige sich die ungerechte Verteilung der Impfstoffe, hei├čt es in der Studie. In vielen L├Ąndern des globalen S├╝dens sind die Impfquoten nach wie vor deutlich niedriger als etwa in Europa.