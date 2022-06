Gondelsheim (Kreis Karlsruhe): Jäger erschießt sich versehentlich selbst

In der N├Ąhe von Karlsruhe hat sich ein J├Ąger beim Umgang mit seiner eigenen Schusswaffe t├Âdlich verletzt. Der 62-J├Ąhrige habe sich am Freitag vergangener Woche bei einem J├Ągerstand zwischen Gondelsheim und Obergrombach aufgehalten, teilte die Polizei in Karlsruhe am Freitag mit.