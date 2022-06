Erneut ist ein deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken. Der Rentner starb am Freitagnachmittag vor Peguera im S├╝dwesten der spanischen Mittelmeer-Insel, wie die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien am Samstag berichteten. Die deutsche Staatsb├╝rgerschaft des Mannes wurde der Deutschen Presse-Agentur von der mallorquinischen Polizei best├Ątigt. Das Opfer sei Jahrgang 1940 gewesen, hie├č es.

Der Deutsche war den Medienberichten zufolge mit Frau und Tochter im Urlaub auf Mallorca. Zu dem Ungl├╝ck kam es gegen 16.00 Uhr am Strand von Palmira rund 25 Kilometer westlich von Palma, der bei deutschen Touristen sehr beliebt ist. Rettungsschwimmer sahen den Rentner pl├Âtzlich bewusstlos an der Meeresoberfl├Ąche treiben. Sie holten ihn aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche waren aber erfolglos.

Zweiter Toter in einer Woche

Es ist bereits der zweite deutsche Badetote auf Mallorca binnen einer Woche. Am Montag war ein ebenfalls ├Ąlterer Mann (Mitte 70) an der K├╝ste von Santa Pon├ža im S├╝dwesten der Insel verungl├╝ckt. Vor der K├╝ste von Formentera s├╝dlich von Mallorca ertrank au├čerdem am vergangenen Freitag ein 71 Jahre alter Tourist aus Deutschland. Und bereits in den Wochen zuvor hatte es mehrere Todesf├Ąlle an den Str├Ąnden der Balearen-Inseln gegeben. Auch die Zahl der Rettungen von Badeg├Ąsten habe deutlich zugenommen, schrieb die "Mallorca Zeitung".