Deutsche beim Wandern in Südtirol ums Leben gekommen

In S├╝dtirol ist eine deutsche Wanderin in den Bergen ums Leben gekommen. Die 50-J├Ąhrige sei am Samstagnachmittag in den Sarntaler Alpen verungl├╝ckt, best├Ątigte die Polizei in Bozen auf Nachfrage. Die Frau war Medienberichten zufolge unterwegs auf den Berg Hirzer, dessen Spitze auf etwas mehr als 2.780 Metern liegt.