Österreich: 82-Jähriger stirbt durch Unwetter

Zivilschutzalarm ausgerufen 82-J├Ąhriger stirbt durch Unwetter in ├ľsterreich Von dpa , afp , csi 29.06.2022 - 16:39 Uhr Lesedauer: 2 Min. K├Ąrnten: Luftaufnahmen zeigen verw├╝stete Ortschaften, in der Region wurde der Alarmzustand ausgerufen. (Quelle: Reuters)

├ľsterreich wurde in den vergangenen Tagen erst von einer Hitzewelle heimgesucht, nun verw├╝sten Unwetter das Land. Ein Mann starb, ein weiterer wird vermisst.

Ein schweres Unwetter hat im ├Âsterreichischen Bundesland K├Ąrnten eine Spur der Verw├╝stung hinterlassen. Ein 82-j├Ąhriger Mann wurde in Treffen am Ossiacher See von einem Bach mitgerissen und am Mittwoch tot aufgefunden, sagte der Bezirkschef von Villach-Land, Bernd Riepan, dem Sender ORF. Nach einer weiteren vermissten Person wurde gesucht. Die Beh├Ârden riefen Zivilschutzalarm f├╝r die Orte Treffen und Arriach wegen Erdrutschen und rei├čender B├Ąche aus. Die Bev├Âlkerung wurde angewiesen, sich im ersten Stock ihrer H├Ąuser in Sicherheit zu bringen. Laut ORF wurden mehrere eingeschlossene Menschen mittels Hubschrauber gerettet.

Das Unwetter verursachte besonders im Gegendtal in der N├Ąhe von Villach schwere Sch├Ąden. Die 1.400-Einwohner-Gemeinde Arriach war von der Au├čenwelt abgeschnitten. "Alle Verbindungsstra├čen sind weggeschwemmt", sagte B├╝rgermeister Gerald Ebner. H├Ąuser wurden zum Teil bis zum ersten Stock versch├╝ttet. Wegen der Schlamm-Massen war auch die Stra├če zum Feuerwehrhaus in Treffen zun├Ąchst blockiert.

Luftaufnahmen der Verw├╝stung in K├Ąrnten sehen Sie hier oder oben im Video.

Hochwasser, wie sie nur alle 30 Jahre stattfinden

Bereits am Dienstagabend hatte ein Sturm mit Orkanb├Âen in K├Ąrnten B├Ąume gef├Ąllt, Stromleitungen gekappt und D├Ącher abgedeckt. Gew├Ąsser f├╝hrten Hochwasser, wie es nur alle 30 Jahre vorkomme, sagte Johannes Moser, ein Hydrologe des s├╝dlichen Bundeslandes. Der Einsatz der Feuerwehren wurde durch das Bundesheer mit 100 Soldaten und schwerem Ger├Ąt unterst├╝tzt. Die Feuerwehren r├╝ckten seit Dienstagabend in mehreren K├Ąrntner Gemeinden zu etwa 150 Eins├Ątzen aus.