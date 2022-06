Massenschlägerei auf Tanzfläche von Kreuzfahrtschiff nach New York

An Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist eine heftige SchlĂ€gerei auf der TanzflĂ€che ausgebrochen – die KĂŒstenwache musste eingeschaltet werden.

Eine Rundreise durch die Karibik hat fĂŒr einige Urlauber ein schmerzhaftes Ende genommen: Zahlreiche Personen wurden in einem Nachtclub an Bord der "Carnival Magic" in eine MassenschlĂ€gerei verwickelt. Das Sicherheitsteam der Kreuzfahrtgesellschaft musste einschreiten, auch die KĂŒstenwache wurde verstĂ€ndigt.