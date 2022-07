34-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Im saarlĂ€ndischen Sankt Ingbert ist ein 34-JĂ€hriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Am Montagnachmittag war der Mann zunĂ€chst als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht mehr von einem Spaziergang zurĂŒckgekommen war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Laufe der Ermittlungen hĂ€tten sich schließlich die Hinweise darauf verdichtet, dass der 34-JĂ€hrige zum Baden an den nahegelegenen GlashĂŒtter Weiher gegangen sein könnte.