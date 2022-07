Sauerland: Haus in Hemer explodiert – tote Frau geborgen

Am Freitagabend waren bereits kurz nach der Explosion zwei Personen gerettet worden. Beide seien nach Auskunft von B├╝rgermeister Schweitzer ÔÇô anders als berichtet ÔÇô nur leicht verletzt worden. Drei der insgesamt acht Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses waren den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht zu Hause gewesen.

Das Haus in der 40.000 Einwohner-Gemeinde war nach einer Gasexplosion am Freitagabend vollst├Ąndig eingest├╝rzt. Auf Bildern waren nur noch Tr├╝mmer zu sehen. "Es ist leider komplett eingest├╝rzt, es steht kein Stein mehr auf dem anderen", so ein Sprecher der Feuerwehr zum Nachrichtenportal "Lokalstimme.de".

"Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann"

W├Ąhrend an der rund 100 Meter entfernten Hauptstra├če das Leben am Samstagmittag bereits wieder wie gewohnt weiterging, traf der nordrhein-westf├Ąlische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Ungl├╝cksort ein. Nach dem Hauseinsturz mit einem Todesopfer zeigt er sich best├╝rzt und betroffen. "Wir sind alle in Gedanken bei den Angeh├Ârigen der toten Frau. Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Gestern Abend haben wir noch gehofft, dass es doch gut geht. Aber wenn man diesen Riesenhaufen sieht, wei├č man, das war nicht so ganz wahrscheinlich", sagte Herbert Reul.

Er war mit den Gedanken bei den beiden Schwerstverletzten: "Wir alle hoffen und beten, dass die, die im Krankenhaus sind und um ihr Leben k├Ąmpfen, dass sie es schaffen und durchkommen", betonte Reul, der den vielen Einsatzkr├Ąfte ausdr├╝cklich dankte. "Vom Baggerf├╝hrer bis zu Polizei, Feuerwehrleuten, THW oder Rotem Kreuz ÔÇô wir k├Ânnen schon sehr, sehr froh sein, dass wir in NRW so viele Menschen im Ehrenamt oder Beruf engagieren und so kompetent sind. Sie wissen, was zu tun ist in so einem Moment. Und wenn man die Jungs und M├Ądels sieht, in deren Gesichtern, dann wei├č man, was das f├╝r eine Anstrengung war und ist."

├ťberreste des eingest├╝rzten Hauses in NRW: Noch immer befinden sich Verletzte unter den Tr├╝mmern. (Quelle: 7aktuell.de/ Kl├╝mper/leer)

Leichte Sch├Ąden an umliegenden H├Ąusern