Unfall in Aarhus: 14-Jährige stirbt nach Achterbahn-Unglück in Dänemark

Aktualisiert am 14.07.2022 - 16:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

14-JĂ€hrige stirbt nach Achterbahnunfall in DĂ€nemark

In einem dÀnischen Freizeitpark ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein MÀdchen wurde tödlich verletzt, als sich ein Achterbahnwaggon losriss.

Bei einem schweren Unfall in einer Achterbahn eines VergnĂŒgungsparks in der dĂ€nischen Großstadt Aarhus ist ein MĂ€dchen ums Leben gekommen. Die 14-JĂ€hrige stammte aus der Hauptstadt Kopenhagen, wie die zustĂ€ndige Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 13-jĂ€hriger Junge sei bei dem UnglĂŒck verletzt worden.