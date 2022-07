Mann wird durch 15 Meter großes Sinkloch in Swimmingpool in den Tod gerissen

Eine Poolparty in Israel endet für einen Mann tragisch: Als sich unter dem Becken plötzlich ein Loch auftat, wurde er in den Tod gerissen.

In Israel ist ein Mann durch ein plötzlich aufgetretenes Loch unter einem Swimmingpool ums Leben gekommen. Der "Times of Israel" zufolge hatte sich am Donnerstag der Boden unter dem Becken in dem Ort Karmei Yosef aufgetan. Dadurch wurden ein 34-jähriger und ein 30-jähriger Mann in die Tiefe gezogen.