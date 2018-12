Vier Jahre Haft

Mann hetzte Hunde auf syrische Familie

11.12.2018, 12:13 Uhr | dpa

Eine goldfarbene Justitia-Figur: Die Richter sahen die Tat als erwiesen an, rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Der Fall löste viel Aufsehen aus: Im Mai hetzte ein Mann seine Kampfhunde auf einen syrischen Familienvater, der trug mehrere Bissverletzungen davon. Nun ist der Täter verurteilt worden.

Ein 24 Jahre alter Mann ist für eine Hundeattacke auf eine Familie und weitere Angriffe zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Magdeburg sahen es als erwiesen an, dass der Deutsche vor einem halben Jahr in einem Magdeburger Park erst mehrfach vor einer syrischen Großfamilie ausspuckte und schließlich seine beiden Hunde auf den 29 Jahre alten Familienvater losließ. Der Mann erlitt mehrere Bisswunden.





Bei früheren Vorfällen hetzte der Angeklagte nach Ansicht des Gerichts seine Hunde auf ein weiteres Opfer und griff zwei Männer in einer Straßenbahn an. Das Urteil vom Dienstag ist noch nicht rechtskräftig.