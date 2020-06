Lotto-Jackpot

Thüringer Tipper gewinnt über 32 Millionen Euro

Der Jackpot im Mittwochs-Lotto ist geknackt. Ein Spieler aus Thüringen gewinnt über 32 Millionen Euro, obwohl er nicht bei allen Zahlen richtig lag.

Nach der Ziehung am Mittwoch wurden die mit über 32 Millionen Euro gefüllten Jackpots im Lotto "6aus49" ausgeschüttet. Sechs Richtige hatte nur ein Tipper aus Thüringen. Obwohl die Superzahl nicht stimmte, reichte das für den großen Gewinn. Denn die Regeln sehen nach der 13. Ziehung eine sogenannte Garantieausschüttung vor. Die Lottozahlen finden Sie hier.



Es war erst das fünfte Mal in der Lotto-Geschichte, dass der Jackpot auf diese Art und Weise ausgeschüttet wurde. Der Gewinn von 32.468.743,60 Euro ist komplett steuerfrei und wird auf einen Schlag ausgezahlt. Am Samstag fängt die oberste Gewinnklasse wieder mit circa zwei Millionen Euro an.

