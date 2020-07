18-Jährige missbraucht

Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Mehrjährige Haftstrafen für Täter

23.07.2020, 11:34 Uhr | AFP, ds

Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg sind die Urteile gefallen. Der Prozess löste eine bundesweite Debatte über Ausländerkriminalität aus.

Mehr als ein Jahr nach seinem Beginn ist der Mammutprozess um die Gruppenvergewaltigung von Freiburg mit mehrjährigen Haftstrafen gegen einige der insgesamt elf Angeklagten zu Ende gegangen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie im Oktober 2018 eine unter Drogeneinfluss stehende 18-Jährige in einem Gebüsch nahe einer Diskothek gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Das Strafmaß reicht bis zu fünf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe, wie das Gericht am Donnerstag verkündete.

Der Fall führte bundesweit zu einer Debatte über Ausländerkriminalität. Nur einer der jungen Männer hat einen deutschen Pass. Die Angeklagten erklärten sich in der Verhandlung für nicht schuldig und gaben an, die Frau habe einvernehmlich Sex mit ihnen gehabt.