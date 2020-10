Zusammenstoß von drei Autos

Oberbayern: Zwei Tote, ein Verletzter bei schwerem Unfall

28.10.2020, 12:25 Uhr | dpa

Ein Fahrer gerät mit seinem Auto auf der Bundesstraße 300 in den Gegenverkehr. Dort stößt dieses mit einem Wagen auf der Überholspur zusammen. Auch ein drittes Auto wird in den tödlichen Unfall verwickelt. (Quelle: Donaukurier)

Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in Oberbayern sind zwei junge Männer gestorben – ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Einer der Männer war nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geraten.

Schwerer Autounfall bei Schrobenhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Oberbayern: Zwei junge Männer starben bei einem Zusammenstoß von drei Autos, ein weiterer Mann wurde schwer verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 38-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 300 zwischen den Ausfahrten Peutenhausen und Schrobenhausen-Süd in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Bundesstraße ist an der Stelle dreispurig. Zur gleichen Zeit hat im Gegenverkehr nach den Angaben ein 35-Jähriger mit seinem Wagen einen 25-Jährigen überholt. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Wagen des 38-Jährigen.

Der 38-Jährige und der 35-Jährige wurden in ihren Autos eingeklemmt und starben noch vor Ort. Der 25-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die B300 war im Bereich des Unfalls am Abend zunächst gesperrt.