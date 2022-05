Das Kind seiner Lebensgefährtin war zwei Jahre alt, als er es tötete: In Ellwangen ist ein Mann wegen Totschlags und schwerer Misshandlung an einem Kleinkind verurteilt worden.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Kleinkinds hat das Landgericht in Ellwangen einen 33-Jährigen am Mittwoch zu 14 Jahren Haft verurteilt. Wie ein Gerichtssprecher in der baden-württembergischen Stadt mitteilte, wurde der Beschuldigte wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig gesprochen.