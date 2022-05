Ermittlungen in Kiel Soldaten sollen in Bundeswehr-GebÀude eingebrochen sein Von afp , dpa Aktualisiert am 23.05.2022 - 19:34 Uhr Lesedauer: 2 Min. Soldaten der Bundeswehr (Archiv): Vier Beschuldigte sollen sich im aktiven Dienst befinden. (Quelle: Poolfoto/imago-images-bilder)

Mehrere BeschÀftigte der Bundeswehr sollen aus Lagern der Truppe Waffen, Munition und Sprengstoff gestohlen haben. Zwei Beschuldigte wurden festgenommen, es scheint aber wesentlich mehr Beteiligte zu geben.

Insgesamt zehn Menschen sollen in wechselnder Beteiligung seit Anfang des Jahres mehrmals in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen sein, um dort AusrĂŒstungsgegenstĂ€nde zu stehlen oder beim Diebstahl zu helfen. Vier von ihnen seien im aktiven Dienst, erklĂ€rte die Staatsanwaltschaft Kiel am Montag. Nach umfangreichen Ermittlungen seien in der Nacht zum Sonntag zwei Beschuldigte in Eckernförde festgenommen worden und sĂ€ĂŸen nun in Untersuchungshaft.

In den BundeslĂ€ndern Baden-WĂŒrttemberg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein seien insgesamt acht GebĂ€ude durchsucht worden, hieß es weiter. Bei einer Durchsuchung in Itzehoe in Schleswig-Holstein seien mehrere Lang- und Kurzwaffen, Munition und explosionsgefĂ€hrliche Stoffe gefunden worden.

Das GebÀude wurde gerÀumt, der KampfmittelrÀumdienst war im Einsatz. "Die sichergestellten Waffen, Munition und Explosivmittel werden derzeit durch das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein begutachtet und soweit möglich die Herkunft ermittelt", so die Staatsanwaltschaft.

Staatsanwaltschaft: Weitere Tat wohl geplant

Was die TatverdĂ€chtigen mit den Waffen vorhatten, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa gibt es Hinweise, wonach sich mehrere Soldaten in der Ukraine der Verteidigung gegen die russischen Angreifer anschließen wollten. Die Staatsanwaltschaft machte zu möglichen HintergrĂŒnden der Tat keine Angaben.

"Nachdem die VerdĂ€chtigen ermittelt werden konnten und die Begehung einer weiteren Tat im Raume stand, konnten in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai 2022 zwei Beschuldigte durch EinsatzkrĂ€fte der Landespolizei in Eckernförde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter vorgefĂŒhrt werden", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dieser ordnete demnach Untersuchungshaft an und erließ DurchsuchungsbeschlĂŒsse fĂŒr Objekte in mehreren BundeslĂ€ndern.