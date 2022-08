Feuerwehrmann bei Waldbrand in Kroatien getötet

Im Süden Kroatiens stand am Sonntag ein Kiefernwald nahe der Adriaküste in Flammen. Ein Feuerwehrmann starb bei dem Einsatz.

Bei einem Waldbrand nahe der kroatischen Touristenmetropole Dubrovnik ist am Sonntag ein 42-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache werde noch ermittelt, teilte der kroatische Feuerwehrverband am Montagmorgen mit.

Der Brand war am Sonntagmittag in einem Kiefernwald 15 Kilometer nordwestlich von Dubrovnik ausgebrochen. 80 Feuerwehrleute und vier Löschflugzeuge konnten die Flammen noch im Laufe des Sonntags löschen. Im Bereich der Dörfer Orasac und Gromaca brannten 87 Hektar an Kiefernvegetation ab.